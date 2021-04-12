台中市趙姓女子涉嫌酒後騎乘機車，行經沙鹿區中清路時追撞前方機車，再滑撞停放路旁聯結車，這起車禍造成趙女受傷送醫，警方訊後將依《公共危險罪》送辦。
60歲趙姓女子今天傍晚5時許，騎乘機車沿中清路5段慢車道西往東直行，追撞前方同向，由44歲鐘女騎乘的機車後，再滑撞停放路旁全聯結車車尾。
涉嫌酒駕闖禍的趙女四肢擦傷，送沙鹿光田綜合醫院就醫，警方訊後將依《公共危險罪》送辦。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障
(中時 )
台中市趙姓女子涉嫌酒後騎乘機車，行經沙鹿區中清路時追撞前方機車，再滑撞停放路旁聯結車，這起車禍造成趙女受傷送醫，警方訊後將依《公共危險罪》送辦。
60歲趙姓女子今天傍晚5時許，騎乘機車沿中清路5段慢車道西往東直行，追撞前方同向，由44歲鐘女騎乘的機車後，再滑撞停放路旁全聯結車車尾。
涉嫌酒駕闖禍的趙女四肢擦傷，送沙鹿光田綜合醫院就醫，警方訊後將依《公共危險罪》送辦。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。