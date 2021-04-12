台中市趙姓女子涉嫌酒後騎乘機車，行經沙鹿區中清路時追撞前方機車，再滑撞停放路旁聯結車，這起車禍造成趙女受傷送醫，警方訊後將依《公共危險罪》送辦。

60歲趙姓女子今天傍晚5時許，騎乘機車沿中清路5段慢車道西往東直行，追撞前方同向，由44歲鐘女騎乘的機車後，再滑撞停放路旁全聯結車車尾。

涉嫌酒駕闖禍的趙女四肢擦傷，送沙鹿光田綜合醫院就醫，警方訊後將依《公共危險罪》送辦。

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(中時 )