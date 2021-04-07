陸媒報導，小鵬汽車已自行研發自動駕駛專用晶片，這項研發計畫已展開數月，並在大陸與美國兩地同步進行，如果進展順利，有望在今年底或明年初試產。

據《新浪財經》報導，從多位行業人士處獲得的消息指出，小鵬汽車的自動駕駛專用晶片研發計畫已經啟動了好幾個月，目前在大陸與美國兩地同步進行，在大陸的負責人是小鵬汽車聯席總裁夏珩，在美國的負責人則是北美公司營運長 Benny Katibian，熟悉業內人士也表示，由於晶片研發相當複雜，因此多地進行研發是一個常態。

消息也指出，目前這個專案研發團隊人數僅10人以內，如果進展順利，可能在今年底或明年初試產。

小鵬汽車是總部位於廣州的汽車公司，2014年創立，執行長為前UC瀏覽器創始人何小鵬，根據統計資料顯示，小鵬汽車2021年第1季銷售車輛超過1.3萬輛，年增487%；而蔚來汽車今年首季銷售車輛超過2萬輛，年增423%，其中3月份交付車輛近7300輛，再創單月新高；理想汽車首季銷售車輛則超過1.2萬輛，年增334%。

(中時新聞網)