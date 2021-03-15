高公局15日表示，2021年清明節連假自4月2日（周五）至4月5日（周一）共4天，經統計清明節前2周休除有提前掃墓需求外，天候良好時亦有大量旅遊需求，交通量接近連假規模，另「宜蘭綠色博覽會」訂於3月27日（清明節前1周六）起於蘇澳舉行，預期國5將有大量旅遊車流，尖峰時段易有壅塞情形。
高公局說，為了紓解清明節連假前2週休國5壅塞車流，高速公路局將在「前1、2周六（3月20日、27日）」的0～12時，比照連假封閉國5石碇及坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用道）。
另外，高公局說，「前1、2周日（3月21日、28日）15-20時」則比照例假日實施國5頭城、宜蘭、羅東及蘇澳北向入口高乘載管制，請用路人多加配合。
高公局表示，國5石碇及坪林南向入口封閉期間，建議用路人改搭公共運輸，若要開車前往宜蘭，可改走106乙及台9線，或避開匝道封閉時間，並於出門前先透過高速公路1968App或網站查詢疏導措施，預先規劃行車動線。
(工商 )
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