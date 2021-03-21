故宮南院茶文化展廳20日起聚焦「東亞茶文化」換新裝，以故宮院藏文物介紹中國歷代與蒙藏、日本、台灣等地茶文化。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

換展亮點是將蒙藏茶器獨立一區陳列，展出金胎掐絲琺瑯彩繪、瓷仿拉古里木紋、鑲嵌寶石的多穆壺、奶茶罐、奶茶碗等，件件裝飾精緻。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

換展亮點是將蒙藏茶器獨立一區陳列，展出金胎掐絲琺瑯彩繪、瓷仿拉古里木紋、鑲嵌寶石的多穆壺、奶茶罐、奶茶碗等，件件裝飾精緻。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院茶文化展廳20日起聚焦「東亞茶文化」換新裝，以故宮院藏文物介紹中國歷代與蒙藏、日本、台灣等地茶文化。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國立故宮博物院南部院區茶文化展廳20日起聚焦「東亞茶文化」換新裝，以故宮院藏文物介紹中國歷代與蒙藏、日本、台灣等地茶文化，並規畫在清明連假第1天4月2日在戶外園區舉行「百人茶席」，帶著民眾體驗不同茶湯滋味及泡茶方法。

故宮南院表示，清宮融入漢人飲茶文化，也保留了滿族居住塞外時期的飲奶茶習俗，本次換展亮點是將蒙藏茶器獨立一區陳列，展出金胎掐絲琺瑯彩繪、瓷仿拉古里木紋、鑲嵌寶石的多穆壺、奶茶罐、奶茶碗等，件件裝飾精緻，尤其僧帽造型壺口可一窺遊牧民族宗教與飲茶風俗的交互影響。

另鑑於唐宋時期，茶傳入日本形成一套嚴謹的日式茶道，這次換展也新增多款桃山時代茶碗呈現侘茶美學風格；明末，福建僧侶將閩式飲茶法帶入而成「煎茶道」，新展出大正時代《煎茶器組》的21項茶器皆為極罕見的重要古物，完整呈現有「日本最後一個文人」之稱的富岡鉄斎的喜好及品味。

為豐富民眾在文物展示外的茶美感體驗，故宮南院以展件為發想，用茶具、花藝及藝術空間與茶葉的色、香、味對話，4月2日在園區東側水岸舞台旁草坡舉辦百人茶席，邀請民眾品嚐唐代碗泡、宋代點啜、明代壺泡、清代蓋碗及日式抹茶等樂趣，憑當日門票就能免費參加，3月22日開放線上報名，詳情可上官網。

故宮南院今年也與嘉義縣政府合作，將南院設計的茶文化教具箱送往阿里山茶產地小學供老師教學推廣使用，並推出「可以清心也─茶之路」影片介紹亞洲茶文化，期待透過展覽及活動串聯各界及觀眾，共同為深耕茶文化努力。

(中時 )