高速公路局鼓勵民眾提前掃墓，分散國道車流，今天國道中長途通行費較便宜，根據高公局路況資訊，提前掃墓加上出遊北返，國5上午北向路段已塞車，估計車速不快到晚間10時。

高公局上午11時45分即時路況資訊顯示，國5宜蘭至坪林的車輛時速都在40公里以下。

高公局日前預估，今天國5北上宜蘭至坪林行車時間是平日的7倍，可能從上午11時至晚間10時，車速都不快。

高公局說，今天和昨天一樣，國道的車流量都會比平常週休假日還多一些，預測今天下午至晚上，其他國道北向部分路段也可能從下午2時或4時塞至晚間7時或8 時，包括，國道1號西螺－埔鹽系統、新竹系統－竹北，國道3號關西－大溪、竹山－中興、霧峰系統－霧峰；國道6號西向舊正－霧峰系統。

高公局從103年起，為鼓勵民眾提前掃墓，分散清明連假國道車流，提前於清明連假前2個週休日，實施單一費率再打7折收費，小型車中長途旅次的通行費率為每公里新台幣0.63元以，台北（圓山）至高雄的通行費計算為213元，較一般費率343元節省130元，短途用路人費用略有增加。（編輯：方沛清）1100321

(中央社)