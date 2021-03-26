4月2日起至5日止計有4天連續假期，桃園市龍潭區公墓、小人國等觀光、風景遊憩景點周邊道路交通易造成壅塞，另龍潭區公所辦理公墓公園春祭活動時間分別為3月27日及4月4日。高速公路局於4月2日上午6至12時，在國道3號南向木柵至香山各交流道入口匝道，實施入口高乘載管制，為因應連續假期前後交通秩序整理，確保重要道路交通順暢，將於各相關路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。

為避免清明掃墓車流與前往遊樂區車流匯聚於中原路及中豐路口，造成壅塞情形，龍潭警察分局建議民眾往遊樂區方向行駛替代道路如下：

一、龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→左轉中豐路→往遊樂區方向

二、龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

另外請民眾特別留意，在4月2日上午6至12時，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道執行高乘載交通管制，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直接撥打龍潭警察分局勤務指揮中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，也可上交通部網站http：／／www.motc.gov.tw查詢。

龍潭警察分局分局長陳清華特別呼籲民眾「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於龍潭區公墓及遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並請遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多利用替代道路行駛，以免因車流過多以致耽誤行車時間，另請大家注意財物的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。

(中時 )