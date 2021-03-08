台中市1名騎士前天（6日）騎車行駛台灣大道時，在民權路口欲從外側機車道內切，超車進內車道時，疑似因為重心不穩，整輛車先是不斷晃動後倒地，滑行數公尺；騎士也跟著滑行後撞上分隔島的防撞桿，一連撞倒數根桿子後，整個人的雙腳掛在桿上失去意識，後方一排機車嚇得皆停在路邊，所幸騎士送醫後已無大礙。

騎士摔車一連撞上數根桿子後，整個人的雙腳掛在桿上失去意識。（圖／翻攝自臉書「台中踢爆網」）

騎士摔車一連撞上數根桿子後，整個人的雙腳掛在桿上失去意識。（圖／翻攝自臉書「台中踢爆網」）

臉書「台中踢爆網」昨公開一段行車紀錄器，該藍色機車的騎車穿過重重車陣，欲內切超車進入內車道時，沒想到內切後車身突然劇烈晃動，接著就靠右倒地，車輛滑行了數公尺，而騎車倒下後直撞上防撞桿，壓過至少6根防撞桿後，頭部墜落在外側車道上，雙腳則高掛在防撞桿上，當下失去意識。

車禍當下，後方騎士見狀紛紛停車，有民眾趕緊打電話報警、叫救護車；據了解，該騎士經送往平等澄清醫院，所幸只有擦傷，該騎士事後經酒測沒有飲酒，警方初步調查，該騎士因未注意車前狀況所致，呼籲駕駛應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，全案依交通事故處理程序。

騎士摔車一連撞上數根桿子後，整個人的雙腳掛在桿上失去意識。（圖／翻攝自臉書「台中踢爆網」）

許多網友則留言說，「還好沒公車經過，算他幸運」、「幸好沒有波及無辜」、「感覺騎士撞上防撞桿當下超級痛」、「腳掛在桿子上的畫面真的超嚇人」、「看行車路徑，真的很危險」。

(中時新聞網)