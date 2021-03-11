機車輾過加油站水管致慘摔 傷重騎士PO影片遭打臉：故意的？

桃園1名機車騎車日準備從加油站駛離時，車輪因壓過一旁洗車場的水管，導致自摔打滑數公尺，事後傷口感染、動手術住院1周；他控訴總公司對於賠償態度差勁，對方甚至揚言「你要求那麼多，去報警啊！」讓他氣得公開事故影片，不過許多網友看到影片時，一面倒認為他起步速度太快，且前方有水灘仍未減速，責任不在站方，但肇事原因還需他提告後，由檢警調查才能釐清。

該機車騎士在臉書「爆料公社」投訴，他今年2月在桃園某加油站加油後，欲騎車離開時，車輪壓到加油站附設洗車場擺在路上的水管，導致整輛車摔倒、打滑好幾公尺，當下手腳僅擦傷破皮，他因此不多追究；但日後傷口惡化，進行清創手術後住院長達1周，他因此向決定加油站索賠。他聲稱，加油站獲知後交由總公司處理，總公司的會計事後與他討論理賠事宜，他竟得到一句「你要求那麼多，去報警啊！」

桃園1名機車騎車日準備從加油站駛離時，車輪因壓過一旁洗車場的水管，導致自摔打滑數公尺，事後傷口感染、動手術住院1周。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

桃園1名機車騎車日準備從加油站駛離時，車輪因壓過一旁洗車場的水管，導致自摔打滑數公尺，事後傷口感染、動手術住院1周。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

該騎士在文中無奈地說「我只是希望基本的醫藥費＋修車費＋薪資損失」，總公司的輔導員則回應說已將索賠內容傳達給會計，「該傳達的都有了，所以他那邊結案了」，讓他認為自己遭輕易打發，他說2月底對方再致電1通電話，之後便再也無任何關心，他日前回去事發的加油站，發現已擺設「小心慢行」拒馬，他怒批「代表先前作業就是輕率、隨便，等到客戶都受傷出事了才比較嚴謹一點」。

不過，該騎士在文章內貼出當天摔倒的影片；許多網友質疑，「看影片很清楚，你其實可以不用去輾水管就可以出去了，你為什麼要故意去輾水管？」「好好騎一定沒事，起步就硬催油門很難不打滑的啦」、「加油站也許有缺失要改進，但你的起步真的不快嗎？」「奇怪了，明明知道騎機車起步就是要慢速，為什麼你可以加速呢？」

(中時新聞網)