台中市議會17日舉行臨時會，藍綠議員針對近期水電、萊豬等議題激烈交鋒，國民黨台中市議員賴義鍠怒批「蔡政府打臉林佳龍」，為了護航中火空汙與萊豬進口，竟然要把前台中市長林佳龍任內通過的減煤自治條例與食安自治條例廢除，大開民主倒車，硬逼民眾吃萊豬、逼民眾用肺發電，對此，台中市長盧秀燕回應表示，自治條例是由市議會制定，中央不應該漠視地方自治權與台中民意。

國民黨台中市議員賴義鍠怒批蔡政府打臉林佳龍 台中市政府提供

盧秀燕並表示，台中減煤與食安自治條例，都是建立在民意基礎之上，假如行政院要宣告無效，照理也應當經過台中市議會，行政院宣告食安條例以及生煤自治條例並不是打臉林佳龍前市長，而是漠視台中市議會以及台中市民。

市議員賴義鍠也強調，這兩項在前市長林佳龍任內通過的自治條例，如今卻遭民進黨中央政府廢除，如同民進黨打自己人的臉，臉打腫了還不害羞，還很會騙，硬逼民眾吃萊豬，硬逼台中民眾用肺發電。

賴義鍠表示，台中市民所在乎的「食的安全」絕對不容懷疑，當今民進黨政府善於自己打臉自己，如先前已在台中實施三年的食安條例，原先是經過行政院核定，現在說廢就廢，「真的很奇怪」，蘇貞昌內閣為何要一而再，再而三的打臉林佳龍。

(中時新聞網)