所謂「分手一時爽，復合火葬場」，提分手很簡單，不過如果後悔了，想要復合一般來說其實沒那麼簡單。星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，白羊座、巨蟹座、獅子座、雙魚座每次分手時都信誓旦旦，分手後卻後悔到跺腳。

▍1.白羊座

很多時候，白羊座提分手只是發洩一下自己的情緒，想嚇唬對方，刷一下存在感，他們內心感到委屈、難過、患得患失，很容易衝動說出分手，但其實沒有想要真的分手。沒想到對方當真了，兩人真的分手了，但白羊根本就不想分手，只是想要耍脾氣，結果無論如何哄對方，都無法挽回，全身像是淋了一盆冰水一樣，從頭冷到腳底。

▍2.巨蟹座

「當你擁有某樣東西的時候，你可能沒有什麼感覺，而當你失去以後，才意識到自己原來有多麼的捨不得。」這就是巨蟹們說完分手以後內心的真實寫照。分手時巨蟹內心想著自己一直付出有什麼意義？太累了，不想再繼續；一旦真的分手，緊接而來的寂寞卻讓他無法忍受，仔細想想，這段感情沒那麼糟，對方也不是沒有付出，越想越陷入後悔不已的情緒裡。

▍3.獅子座

獅子座自尊心極強、容易情緒化，這樣的獅子座分手後很少真的回頭，但是卻常常偷偷後悔。他們很多時候提分手，不過是看看對方是個什麼反應，會爆發激烈的爭吵？還是難過到說不出話，還是平靜的轉身離開？獅子會想著「如果他在乎我就會哄我」，沒想到因為自己太過分，每次吵架總把事情鬧大，對方忍受不了真的轉身離開，他也拉不下臉求復合，這段感情就這樣沒了，讓獅子非常懊悔。

▍4.雙魚座

雙魚座是典型的虐戀型人格，談了戀愛不分分合合個幾次，彷彿都不能證明這份感情足夠真摯熱烈。如果兩人常常吵架，就算雙魚再怎樣捨不得，都還是會硬逼自己提分手，但是分手後卻禁不起療傷的痛苦，時時刻刻還是掛念著對方，甚至還期待對方想念自己、回頭求復合。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)