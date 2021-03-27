桃園棒球場4局上起大霧，最終26日的統一獅與樂天桃猿之戰因濃霧延賽。（范揚光攝）

桃園市長鄭文燦日前參加中華職棒樂天桃猿隊首場開幕戰時，被9名啦啦隊「樂天女孩」奮力扛起後，樂天桃猿與統一獅26日在桃園球場進行比賽，比賽進行到4局上時，因現場起大霧暫停，經等待後大霧仍無散去，裁判宣布比賽延期。對此，易經命理師高煜霖分析卦象後指出，鄭文燦正在為「大位」布局，之後可能會沉潛一段時間，並預測他可能在農曆11月左右離開桃園。

高煜霖27日在臉書上表示，鄭文燦被抬棺2天後，同一地點，球賽中起大霧，嚴重到需暫停並延後比賽，這是老天示意，政治暗潮洶湧，他並以起霧一事取掛占卜，得到主卦「水火既濟」，卦意「安定」；另外，得到「大安」，卦意「最大的吉利」。

高煜霖分析卦象指出，鄭文燦被抬棺後，顯示出「升官進爵」的卦象，得以研判2024最大的可能性，而兩天後的「濃霧」卦象，是恐讓藍綠白的競爭對手，自亂陣腳的示意。

高煜霖預測，接下來鄭文燦可能會潛沉一段時間，此舉是在為「大位」的規劃布局，策略制定的概念，最有可能在農曆11月就離開桃園。他更指出，「既濟」卦還顯示出，雖然鄭文燦雖然內心已明定志向，但外在環境卻是很兇險的，更需要防範於未然的準備，而鄭文燦角逐大位的卦象已現，卻又立馬進入潛沉，著實讓對手模不著頭緒，就算要「攻擊」，也難以找到破綻之意。

高煜霖認為，鄭文燦的潛沉，似乎是在「建構團隊」、「組織布樁」，甚至建立「國際人脈」、「國家定位」的高度，「屆時鄭文燦一出手，可能會將對手震攝到不要不要的」。

(中時新聞網)