演出高難度動作的桃園市長鄭文燦（中）稱讚新竹市長林智堅（右）辦的兒藝節真的很棒。（羅浚濱攝）

新竹市兒童藝術節2日在左岸「風的運動場」，由新竹市長林智堅和桃園市長鄭文燦熱鬧揭幕，2人並上場體驗30米長的「空中滑板」，鄭文燦抵終點前突然重心不穩身體後仰，演出高難度下腰動作，引起全場驚呼，事後他打趣說「林市長改造城市，我改造體重！」 比起大姆指稱讚新竹市兒藝節真的很棒！

林智堅說，今年兒藝節強勢回歸，回應大小朋友的期待，希望大家盡情體驗風的運動場，感謝鄭文燦百忙中來參與兒藝節，桃園和新竹是共同生活圈，防疫、抗旱等市政工作都一起，竹市活動常吸引桃園市民來訪，竹市兒藝節歡迎全國民眾一起來玩。

鄭文燦表示，林智堅市長市政理念鮮明，打造非六都第一的成績，爭取前瞻預算將新竹左岸從原來的河邊高灘地，改造成戶外運動場，並把新竹兒藝節打造成品牌，其他縣市也有舉辦兒童藝術節，總是不如新竹這麼好，桃園也有兒藝節，推出許多美術教育課程，歡迎民眾一起來。

新竹市兒童藝術節在左岸「風的運動場」開幕後，吸引眾多親子參加，六大遊具都出現排隊人潮，一旁還有兒童歌舞劇「飛天王國」和街頭藝人表演。

文化局表示，左岸的風的運動場」六大遊具旁，有廁所、無障礙設備、更有哺集乳室，並有名餐車如古巴三明治等也都會進駐左岸，讓民眾不用再騎車到市府覓食。

在新竹州廳則有「小小市長就是你－打造你的樂高城市」樂高展，也湧現人潮觀賞縮小100倍州廳和巨無霸摃丸湯，周邊也有新竹味市集，除了新竹在地品牌更邀請來自台灣各地的文創攤商齊聚一堂，帶給民眾更多市集體驗。

新竹市長林智堅體驗「空中滑板」。（羅浚濱攝）

桃園市長鄭文燦體驗「空中滑板」。（羅浚濱攝）

桃園市長鄭文燦體驗「空中滑板」，突然重心不穩身體後仰，演出高難度下腰動作。（羅浚濱攝）

新竹市兒童藝術節2日在左岸水源草地登場，六大遊具都吸引大小朋友排隊來玩。（羅浚濱攝）

(中時 )