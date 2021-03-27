今日（27日）是農歷2月15日月圓之日，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，在清明前滿月的時候許願會更旺！12星座的朋友除了把握許願關鍵詞心法，想祈福求姻緣的人還可以在當天禁食牛肉，或選一餐吃素增強能量，另外日常多行善，積德種福田也十分重要。

▍白羊：小人遠離

▍金牛：財星出現

▍雙子：投資精準

▍巨蟹：遇上良緣

▍獅子：鈔票入袋

▍處女：健康滿分

▍天秤：愛情和睦

▍天蠍：財神眷顧

▍射手：願望達成

▍魔羯：荷包超厚

▍水瓶：領導賞識

▍雙魚：好事上門

艾菲爾也曝光2大許願吉時，分別是上午11點至下午3點，以及晚上9點至11點，這2大區間的能量極好，是最適合許願的時段，而許願方式也有巧思！事先必須先準備一個蠟燭，以從未使用過的為佳，顏色不拘可任選，再將自己的心願寫在一張紙上，最多可許10個願望。

在許願同時點上蠟燭，依序念出自己的願望後再吹熄，事後寫滿願望的紙條可放在錢包中，等待下次許願再替換，也可以邀請朋友一起許願集氣！最後艾菲爾老師不忘貼心叮嚀，許願期間不要離開蠟燭，吹熄後也要注意火苗是否有熄滅，確保自身及居家安全。

(中時新聞網)