今日（27日）是農歷2月15日月圓之日，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，在清明前滿月的時候許願會更旺！12星座的朋友除了把握許願關鍵詞心法，想祈福求姻緣的人還可以在當天禁食牛肉，或選一餐吃素增強能量，另外日常多行善，積德種福田也十分重要。
▍白羊：小人遠離
▍金牛：財星出現
▍雙子：投資精準
▍巨蟹：遇上良緣
▍獅子：鈔票入袋
▍處女：健康滿分
▍天秤：愛情和睦
▍天蠍：財神眷顧
▍射手：願望達成
▍魔羯：荷包超厚
▍水瓶：領導賞識
▍雙魚：好事上門
艾菲爾也曝光2大許願吉時，分別是上午11點至下午3點，以及晚上9點至11點，這2大區間的能量極好，是最適合許願的時段，而許願方式也有巧思！事先必須先準備一個蠟燭，以從未使用過的為佳，顏色不拘可任選，再將自己的心願寫在一張紙上，最多可許10個願望。
在許願同時點上蠟燭，依序念出自己的願望後再吹熄，事後寫滿願望的紙條可放在錢包中，等待下次許願再替換，也可以邀請朋友一起許願集氣！最後艾菲爾老師不忘貼心叮嚀，許願期間不要離開蠟燭，吹熄後也要注意火苗是否有熄滅，確保自身及居家安全。
文章來源：FB/塔羅牌老師艾菲爾
(中時新聞網)
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