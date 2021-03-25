愛情從來沒有道理可言，面對一段感情的出現，有些人消極度日，但有些人積極充實自我，為的就是在真愛來臨之前，做好準備。對此，搜狐網運勢專欄就點名，3星座男女4月份桃花運爆棚，有望邂逅真愛，展開轟轟烈烈的熱戀。

巨蟹座：

巨蟹座一直以來都相當期待愛情，4月份的桃花運勢特別旺盛，有機會遇見真愛，並成功收穫一段幸福的愛情。不過巨蟹座即便再渴求戀情，如果不是真愛，他們也不會隨意將就，他們看人的眼光很準，就算不擅於拒絕別人的追求，但絕對不會盲目走進愛情，他們不希望有人因為愛情受傷，也會盡全力防堵自己受到傷害。

天秤座：

天秤座的人顏值高、修養也高，總給人如沐春風的感覺，不過他們的保護意識也很強，擔心自己愛錯人，因此在愛情面前總是小心翼翼。在天秤座心中，友情和愛情存在明顯區別，就算追求者不斷，但他們永遠不會越線，他們在意友情，也十分尊重愛情。

雙魚座：

愛情在雙魚座心中佔據著重要位置，在沒有順利牽手愛情之前，他們既不會自卑，也不會怨天尤人，雖然看上去有點軟弱，但其實十分堅強。4月份雙魚座可望遇見真愛，陷入轟轟烈烈的熱戀，並且努力讓愛情一直幸福甜蜜下去。

(中時新聞網)