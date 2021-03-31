即將迎接清明節4天連假，吠陀占星專家李靜唯老師分析4月整體運勢，來到4月，人際關係終於可以有所發展，還有機會在技術上創新突破，不過金融方面可能會傳出不利消息，投資族一定要謹慎理財，軍事也可能發生衝突，從事服務業的人要特別小心，恐怕會遇到許多不利情況。

▍1.木星進入水瓶座

4月6日木星正式脫離土星進入水瓶座，李靜唯老師分析這象徵將面臨新局面的開始，水瓶座掌管了人與人的交流，隨著木星到來，人際間交流限制將逐步解除。此外水瓶座也代表著創新，引入木星能量後，將有機會見到技術創新與突破的好消息，令人期待。

▍2.金星進入牡羊座

4月10日金星進入牡羊座，吠陀占星中金星代表金錢、財務、經濟。李靜唯老師表示，金星落入牡羊座後能量會隨之減弱，意謂著將有可能在金融方面傳來不利的消息，投資族下手前一定要格外謹慎思考，有理財計畫也須妥善規劃。此外太陽、土星、金星、木星會在天秤座產生相位，要注意將會有新的法律規範產生。

▍3.火星進入雙子座

4月14日火星進入雙子座，木星對火星產生相位，火星對於摩羯座的土星也會產生相位，加上羅喉也對摩羯座產生相位，李靜唯老師分析這星象意謂著可能會見到軍事方面的衝突。至於進入雙子座的火星與羅喉對於處女座產生相位，則代表可能反應著與服務業會面臨許多不利的情況。

(中時新聞網)