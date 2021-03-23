警方荷槍實彈破門攻堅，瓦解「白狗幫」討債集團。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

警方荷槍實彈破門攻堅，瓦解「白狗幫」討債集團。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

警方瓦解「白狗幫」討債集團，查扣刀械、毒品及幫服等相關證物。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

台中豐原發生多起以綽號「白狗」為首的暴力集團成員涉嫌恐嚇取財、妨害自由、傷害及強制，警方查出至少3名被害人積欠數萬債務，即遭暴力集團持刀恐嚇、押走毆打、簽立本票等。經豐原分局專案小組長期蒐集相關事證，並報請台中地檢署指揮偵辦，逮捕首要鄧嫌及其成員共9人全數到案，查扣刀械、毒品及幫服等相關證物

警方調查鄧嫌等9人多為20出頭年輕人，來自於東勢、卓蘭、豐原、神岡、大雅地區，集團成員因參與宮廟陣頭而認識，平日在工地打粗工為生。

警方指出，該集團若有討債事務時，則聚集在豐原、石岡交界倉庫裡討論，討取的債務由首要鄧嫌保管，並提供成員唱歌、吃吃喝喝活動費用。

其中一名舒姓被害人積欠數萬元賭債、無力償還，遭押前往手機店變賣手機還債及被迫簽立本票；張姓被害人造謠鄧嫌等人凶狠，為集團成員得知後，遭押並毆打致昏倒。

另名高姓被害人積欠債務6萬元，遭集團成員持刀恐嚇，無奈下簽立20萬元本票，才得以脫離成員的控制及威脅恐嚇。

豐原分局警方見時機成熟，17日檢肅首要鄧嫌及其成員共9人全數到案，查扣鋁棒4支、開山刀、西瓜刀、蝴蝶刀及武士刀各1支、第二級毒品安非他命、第三級毒品毒咖啡包及幫服等相關證物，全案偵詢後依違反組織犯罪防制條例、刑法妨害自由、傷害等罪嫌移請台中地檢署偵辦，並擴大追查是否有幕後指使者。

豐原分局長吳銘淵表示，台中市犯罪率為六都最低，安居緝毒工作更是107年至109年全國唯一連續5波獲行政院評核六都績優，秉持「暴力零容忍」原則，警方防疫期間仍刻不容緩持續打擊犯罪掃蕩黑幫，不留餘力，並針對轄內危害分子易聚集處所實施擴大臨檢，另編排路檢、巡邏等勤務強化防處作為，讓民眾有一個高指數安全居住的環境。

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(中時 )