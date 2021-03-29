員警到場發現51歲鄧姓越南籍婦女與義大利的友人丈夫對話內容「寶貝」等愛情詐騙字眼，判定為「愛情詐騙」，當場請她撥給友人皆無回應，這才讓鄧女相信自己受騙。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

51歲鄧姓越南籍婦女日前中午至渣打國際商業銀行北屯分行，自稱欲匯款700美元給受困於義大利的友人丈夫，引起行員注意，立即通報警方到場；員警到場後，由對話內容「寶貝」、「親愛的」及「我的愛」等愛情詐騙字眼，判定為「愛情詐騙」，當場請鄧女撥給友人皆無回應，這才讓鄧女相信自己受騙，成功守住荷包。

3月22日中午12時40分許，台中市政府警察局第二分局立人派出所警員施宗樺與洪佳碩接獲行員通報，指稱有民眾疑似遇到詐騙需警方協助。

經警方了解，鄧女自稱其越南籍友人與丈夫Via Geroge因疫情受困於義大利，19日便欲匯款500美元，但因只有QR code連結無法匯款作罷；當日再次前往銀行欲匯款700美元，行員直覺有異，趕緊通報轄區員警。

警方以翻譯軟體查看鄧女與Via Geroge越南文對話內容，發現內容出現「寶貝」、「親愛的」及「我的愛」等愛情詐騙字眼，當場請鄧女撥給友人，但未獲回應，才讓鄧女相信自己受騙。

鄧女回到派出所後，才坦承3月初時，Via Geroge(美國籍)主動加其好友，兩人相談甚歡；Via Geroge表示自己的孩子目前在美國念書，由於自己人在義大利無法處理，才請鄧女先行代墊，事後會盡快歸還，所幸在行員及警方耐心的開導及勸說下，才讓她免於受騙，深獲鄧女感謝。

台中市二分局分局長蔡元戎表示，千萬別輕信從未見過面的愛情，詐騙集團利用高富帥或白富美形象來騙取被害人好感，進而有資金借貸或調用需求，提醒民眾保持謹慎，如有碰到可疑情形，可撥打165防詐騙專線或110向警方求助。

(中時 )