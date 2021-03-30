曾姓熟女在網路交友，差點受騙上當，警方及時攔阻。（柯宗緯翻攝）

高雄市年約50歲曾姓熟女日前網路交友，對方宣稱有穩賺不賠的投資管道，曾女不疑有他，聽信其海外投資獲利較佳，準備提款新台幣6萬元，打算匯往香港銀行。所幸機警行員驚覺有異立即通報警方，經警方到場苦勸才打消曾女匯款之念頭，成功攔阻6萬元。

前鎮警分局復興路派出所巡佐劉信福、警員黃鉞畬3月27日1下午接獲國泰世華銀行報案，稱有民眾疑似遭到詐騙，請求協助。警方獲報趕赴現場，發現一名女子正在填寫匯款單，上前關心詢問，得知該名女子於臉書認識男網友，對方每天對她噓寒問暖，曾女也逐漸對他產生信任感。

男網友見時機成熟，便邀請她集資購買香港彩券，並宣稱擁有內線消息，一定穩賺不賠，只要匯款新台幣6萬元，就能坐等淨賺高額獎金。

由於相關詐騙手法層出不窮，員警耐心向曾女解釋，詐騙集團都會有教戰手則，先宣稱有穩賺不賠的投資管道，而匯款轉帳後，對方就會消失的無影無踪。曾女這才恍然大悟，趕緊將辛苦錢存回帳戶，並感謝警方的苦口婆心。

前鎮警分局呼籲，民眾應慎選投資管道，若標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」等字眼，且獲利來源不明或獲利率明顯不合理等情形，均為詐騙手法，應避免投資，更勿輕信網路來路不明的投資管道，以免受騙，若有疑問應立即撥打110報案專線請警方前來幫忙釐清，或撥打165反詐騙專線詳細求證。

(中時 )