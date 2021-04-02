桃園警分局分局長邱紹洲頒發感謝狀給銀行行員，感謝他們為民眾守住財產。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

中國信託桃園、藝文分行、臺灣銀行桃園分行、兆豐商銀桃園分行及慈文郵局積極攔阻民眾受騙，成功攔阻詐騙357萬，桃園警分局分局長邱紹洲頒發感謝狀給14位行員，表彰他們認真機警，為民眾把關。

警方表示，中國信託桃園分行經理王瓊慧、經理紀宛宜、襄理胡媛萍、襄理邱鈴遙，辦事員簡宥榛、辦事員蘇姿卉，中國信託藝文分行經理蔡瓊美、辦事員陳欣，兆豐商銀桃園分行襄理李宜融、辦事員李沂錚，臺灣銀行桃園分行初級襄理林椀玲、高級辦事員吳佳玲、初級辦事員石珮蓉，及慈文郵局經辦員劉邦國等14人，展現警覺心，在客戶匯款時關懷提問，並發現有異，通報警方。

邱紹洲說，特別感謝14位行員，也要感謝所有銀行行員，與警方合作共同守護民眾荷包， 避免詐騙集團危害，即使遇到不理性的民眾，也能不厭其煩的解說，並通知警方到場一起努力讓民眾放棄匯款，成功攔阻詐騙金額匯出，減少人民財產的損失。

(中時 )