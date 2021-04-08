2021閩南傳統藝術巡演開跑，九天民俗技藝團《眾將出巡-撼動武林》將於10日晚間7點在桃園市八德區霄裡國小演出，提醒民眾因應防疫關係，進場時間提早至晚間5點30分，活動現場打卡前50名，即可獲得2021閩南傳統藝術巡演限定小贈品，且另有摸彩活動，晚間5點30分開始發放摸彩券，獎項有70吋液晶電視及多項精采好禮，邀請民眾共襄盛舉。
請民眾務必遵守活動期間之防疫規範：
1.入場請配合體溫量測及酒精消毒，有發燒者(耳溫≧38°C、額溫≧37.5°C)則禁止入場。
2.參加民眾請全程配戴口罩、勤洗手
3.活動場域禁止飲食
4.若為居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、
腹瀉、嗅味覺異常之民眾，請勿參加活動
5.請現場自主填報實聯制登記表，有Google 表單及紙本
詳情請上桃園閩南文化臉書 https：／／reurl.cc／Q34bvo
及文化局官網 https：／／culture.tycg.gov.tw／
(中時 )
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