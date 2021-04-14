桃園市文化局主辦的閩南傳統藝術巡演活動邀請到九天民俗技藝團表演，昨天晚上在八德區霄裡國小演出，此次活動還另有摸彩活動，現場吸引許多民眾熱情參與，八德警分局除加派警力疏導週邊交通，也利用機會向現場民眾加強交通安全宣導。

八德警分局廣興派出所員警李萱瑩現場講述，向參與活動的民眾加強交通宣導；李萱瑩向民眾宣導應建立「尊重他人路權，就是保障自身路權」及要兩段式開車門避免危險發生的觀念，另提醒民眾大型車易有行車視線的死角，用路人應儘量避免與大型車併行，以確保自身與他人行車安全；最後也再次提醒民眾參加宴席聚餐如有飲酒情事，因考量飲酒後將導致駕駛人對速度及距離之判斷力下降，對於行車安全是莫大威脅；籲請民眾切勿酒後駕車，可搭乘計程車及善用代駕等服務，平安返家避免憾事發生。

最後還舉行簡單的有獎徵答，藉由小朋友回答剛剛警察姐姐宣導內容的相關問題，獲得精美小禮物，帶動現場的氣氛，讓參加的民眾對本次交通宣導更加深了印象，也期許大家共同創造安全便利的優質交通環境。

(中時 )