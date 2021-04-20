100個信眾認捐限定款虎爺香草福袋，邀民眾博筊祈求虎爺賜福「袋」回家。(中西區公所提供／曹婷婷台南傳真)

虎爺香草福袋(寶藍色)。(中西區公所提供／曹婷婷台南傳真)

臺灣府城隍廟24日上午10時與台南古城聯合工作室、中西區公所共同舉辦「百虎百福 府城虎城福城」系列活動，開放民眾現場排隊求府城隍廟靈籤，與記載人間善惡功過的大算盤心靈對話，抽籤帶走「消災」、「解厄」、「添子」、「添壽」、「如意」、「祈福」、「發財」、「平安」等糕餅，象徵城隍爺與虎爺公祝福；現場有100個信眾認捐限定款虎爺香草福袋，邀民眾博筊祈求虎爺賜福「袋」回家。

臺灣府城隍廟主委田振興指出，臺灣府城隍廟主祀府城隍威靈公，在全臺城隍位階神格最高，在凡間負責勸惡揚善，於陰間掌管是非善惡紀錄，兼具今日檢警與法官角色。城隍爺下龕更祀有一對虎爺哥倆好，神情體態各具特色，腳下皆「踩財」，相傳可咬錢招財、驅邪除煞、庇佑孩童。

廟方指出，本次活動以勇猛又俏皮的2尊虎爺為主角，融入府城隍廟蘊涵的勸善理念，24日下午5點半舉行「大家來尬杯 虎爺浮雕博杯賽」，開放現場報名博杯，允杯數最高的7位幸運民眾可請回南美展傳統工藝首獎劉進文老師打造的「茄苳入石柳」虎爺藝術浮雕，機會難得。

另當天特別邀請晉陽文化藝術修復師唐偉立帶領大家現場體驗「金虎再見之神奇修復術」，將燻黑缺損的虎爺拼圖以修復方式，清潔回到原有樣貌，並用畫筆再現虎爺的威風。府城隍廟前文化市集、虎哥福牌彩繪、T恤絹印體驗等多項限定活動等大家來體驗。

中西區公所表示，臺灣府城隍廟一直以來積極響應市府「宗教優質化」政策並長期熱心公益，諸如義診助學、急難救濟、老弱慰問等善行義舉，屢獲市府績優宗教團體表揚；廟方歷年邀請明華園等知名團體於威靈公聖誕宴盛大演出，精采表演盛況至今令人印象深刻，此次「百虎百福 府城虎城福城」系列活動，更讓民眾親近傳統寺廟文化。

(中時 )