【LIVE直播】帛琉總統惠恕仁國際記者會 ｜2021.3.29

帛琉總統惠恕仁昨天下午4點搭機抵達台灣，展開5天4夜的訪問行程，這是疫情衝擊全球後，首次有友邦元首訪台，令人意外的是，美國駐帛琉大使約翰亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland，又譯倪約翰）夫婦也隨行來訪，成為我與美斷交43年來首位訪台大使。總統府發言人張惇涵表示，期待「台帛旅遊泡泡」順利啟動。今晚6時30分將在台北晶華飯店舉行國際記者會。

帛琉總統惠恕仁訪台國際記者會

1830更新：帛琉總統惠恕仁致詞時表示，感謝美國提供疫苗，現在帛琉已有50%的人民，接種了疫苗，因為有這樣的夥伴關係，我們才能渡過疫情，接下來也將循這種模式繼續合作。帛琉總統還說，他當選後，美國大使就不斷提醒他說，疫苗何時會進入帛琉，這種夥伴關係，也不僅限於防疫，還包括聯合執法、邊境安全、打擊IUU撈捕行動等，身為小國非常容易受到侵擾，因此能有美國這樣強大的盟友保護帛琉，是非常重要的象徵，展現互相的友誼和決心，來維持自由和民主價值。

帛琉總統惠恕仁28日下午率先帶團抵台訪問，美國駐帛琉大使倪約翰（見圖）也低調隨行。（陳麒全攝）

台帛旅遊泡泡將於4月1日啟動，帛琉總統惠恕仁28日下午率先帶團抵台訪問。（陳麒全攝）

帛琉總統還說，擁有朋友是非常重要的一件事，帛琉沒有敵人，我們愛每一個人，但是同時也相信沒有人應該可以告訴我們，要跟誰做朋友。我們相信真正的朋友，無論如何，發生什麼是都會跟你站在一起，而台灣就是一位這樣的好朋友。台帛雙邊的夥伴關係，一路走來禍福與共，未來也將繼續面對包括疫情和氣候變遷在內的各種重大事件問題，和好友國家共同站在一起。

對於中國大陸的威脅利誘，帛琉總統惠恕仁答詢表示，威脅利誘是有反效果的，雖然短期內能讓大家想法動搖，但誠如我前述所言，沒有人應該可以告訴我們，要跟誰做朋友。我們相信真正的朋友，無論如何，發生什麼是都會跟你站在一起。台灣和帛琉在疫情的表現都非常好，我也非常支持台灣應該加入UN聯合國、WHO，來做疫情分享，來確保區域內的繁榮和安全。

惠恕仁今年1月上任後，第一次出國就是造訪台灣，他所帶領的訪問團一行逾20人，成員包括帛琉參議院副議長馬克萊及多位國會議員、旅遊局董事會主席曼尼萊、國家保險主席亞維克，我駐帛琉大使周民淦伉儷也返國陪同，另據了解，惠恕仁父親老惠恕仁、么弟惠艾瑞、前議長也是帛琉地王Anastacio等以醫療名義自費來台。

惠恕仁28日發表演說時表示，非常期待台灣美景和美食，希望此行能進一步加深台帛兩國關係。29日他到新光醫院慰問住院帛琉民眾並接受健檢，下午和外長吳釗燮出席訪台記者會，晚間應蘇揆之邀出席晚宴。

惠恕仁30日將出席台帛旅遊泡泡啟動記者會，當天下午和小英總統會面，31日將轉往高屏地區，探訪帛琉相當重視水產養殖和船舶製造業；4月1日隨台帛旅遊泡泡首發團同機返回帛琉。他希望藉訪台招商引資，開創更多商務投資機會，尋求更多醫衛合作。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文30日下午4時，於總統府接見惠恕仁；並於當日晚間6時於台北賓館設宴接待訪問團。期盼在基礎建設、農業、醫療、能源和教育等領域的堅實合作基礎上，持續推進台帛合作關係，持續深化台帛兩國邦誼。

(中時新聞網)