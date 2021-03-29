大陸微博「戰狼畫手」烏合麒麟最近畫了一張諷刺圖引起西方媒體注意，《路透》報導了這張圖並加以詳細解釋。他是所謂的愛國畫家，平常就有很多作品，前一次還激怒了澳洲總理。他27日放出的畫作強烈諷刺幾家運動品牌包括NIKE、H&M拒用「新疆棉」的爭議事件。

圖畫的背景是一片棉花田，許多黑人奴隸正在裡頭工作，前面有幾位打扮正式的人戴著惡名昭彰的KKK(3K黨)白色三角頭套。他們給田裡的稻草人穿上穆斯林女性的衣裝，手持麥克風詢問它：「稻草人小姐，可以告訴我們你受到的不公待遇嗎？」稻草人不會說話，所以旁邊立個牌子幫它寫了對白：「我被性侵與虐待了！」

前方有個3K黨成員拿著攝影機把這畫面製成新聞，那位3K黨記者的麥克風類似英媒《BBC》，這是在回擊BBC報導過的新疆集中營虐待女收容人新聞。其中跪在稻草人旁邊的3K黨成員穿著美國明尼亞波利斯的警察制服，擺出用單膝壓死黑人男子佛洛伊德(George Floyd)的動作。

後面樹幹上刻著形似H&M的字樣，背景裡有人拿著NIKE商標形狀的鐮刀，樹枝上還有繩子吊著幾個黑人奴工。一群3K黨成員一邊奴役黑人種棉花，一邊紮草人攻擊他國。圖畫標題為「血棉行動(Blood Cotton Initiative)」，這是在反諷抵制新疆棉花的一個國際團體(BCI)，意思是說「你們BCI這些傢伙才是真正的血棉花。」

這張作品令人悲傷的是有部分是取材於真實的美國黑奴棉花田照片，獲得100萬個讚。事實上不論是哪個國家都有願意反省自己的國民，像是《路透》報導時就不敢寫出那是3K黨的頭套，只以「白尖帽」代稱。美國也有人認為他們就是虧待了有色人種，為什麼不先設法解決自國的問題？

(中時新聞網)