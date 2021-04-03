又堵了？亞洲貨櫃量大增，進口貨運擠爆美國西海岸港口，然港口貨櫃處理能力無法負擔如此龐大的貨量，造成後面數十艘貨櫃船在海上排隊等卸貨，而貨櫃船堵塞進一步導致貨櫃短缺，連帶運費跟著飆升。

根據《日本經濟新聞》報導，加州洛杉磯和長灘作為亞洲貨物主要進口港口，今年2月處理的貨櫃量較去年同期成長45%，連續8個月上升；而在3月，洛杉磯港口進出口量顯著成長逾80%。

隨著貨櫃量激增，港口處理能力難以負荷，數十艘的貨櫃輪在滯留海上等卸貨，洛杉磯港口和長灘港口共處理了40%美國的海運貨物，不過在美國人的高度消費之下，港口的貨櫃處理能力明顯跟不上腳步。

洛杉磯港執行長Gene Seroka表示，美國的消費能力的快速成長，進而促使貨運進口以前所未有的速度成長；此外，新冠疫情也對港口的處理能力有所削弱，根據當地媒體報導，洛杉磯和長灘港口於2、3月時，約800名員工（佔總員工5%）感染了新冠肺炎。

而西海岸貨櫃輪的堵塞，也導致貨櫃短缺，運費也一併隨之升高，價格相較1年前飆升了250%，歐洲至西海岸的運費則增加了約莫1倍；根據香港市場調查機構Freightos數據顯示，在3月底，大陸運往西海岸的運費達每個貨櫃輪逾5000美元。

同時，加州港口堵塞也對公司獲益產生影響。截至2月底的第三季，Nike全球營收較去年同期成長3%，只不過因為亞洲服飾貨物延遲至少3週的情況，產品斷供，其北美地區營收下滑10%。

美國零售聯合會（National Retail Federation）供應鏈和海關政策副總裁Jon Gold表示，一些公司為應對當前供應鏈的挑戰，已改用航空運輸，只不過成本高達海運的8至10倍；他預測其成本可能將轉嫁到產品價格上，倘若如此，消費者恐將受到打擊。

(中時新聞網)