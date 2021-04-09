獲利了結，周五黃金亞洲電子盤回跌；因美元和公債殖利率下跌，推升周四(4/8)金價漲近1%，而受到全球COVID-19病例不斷上升，減緩市場對經濟前景復甦期望，引發獲利回吐，金價反轉下跌；截至台北時間4月9日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
6月黃金下跌3.2美元，報每盎司1755美元。
5月白銀下跌0.11美元，報每盎司25.475美元。
7月白金下跌6.9美元，報每盎司1228.5美元。
6月鈀金下跌5.3美元，報每盎司2623美元。(商品行情網)
(時報資訊)
獲利了結，周五黃金亞洲電子盤回跌；因美元和公債殖利率下跌，推升周四(4/8)金價漲近1%，而受到全球COVID-19病例不斷上升，減緩市場對經濟前景復甦期望，引發獲利回吐，金價反轉下跌；截至台北時間4月9日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
6月黃金下跌3.2美元，報每盎司1755美元。
5月白銀下跌0.11美元，報每盎司25.475美元。
7月白金下跌6.9美元，報每盎司1228.5美元。
6月鈀金下跌5.3美元，報每盎司2623美元。(商品行情網)
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