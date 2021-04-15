因中國當局為遏制碳排放環境汙染，正在打擊能源密集型產業，令市場對主要生產國中國產量供應而感到擔憂，進一步帶動周三金屬市場全面均漲，其中鋁價升至近三年高價，盤中最高一度觸及每公噸2,330美元，是自2018年6月以來的最高價，比今年年初上漲了15%以上；期銅亦上漲175美元。

分析師指出，在內蒙古宣布削減能源消耗的計畫後，引發投資人對鋁產能感到擔憂，如果其他地區亦跟進仿效，這將在需求強勁之際，讓產能受到嚴重限制，另外，分析師預料今年鋁需求增長6.4%，至近6,800萬噸，到2022年將增長4.6%，至近7,100萬噸，預計2022年恐將出現59萬噸的短缺。

終場周三(4/14)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲572美元，報每公噸26,217美元；期鎳上漲217美元，報每公噸16,378美元；期鋅上漲37.5美元，報每公噸2,823美元；期鋁上漲30.5美元，報每公噸2,323.5美元；期銅上漲175美元，報每公噸9,074.5美元；期鉛上漲9.5美元，報每公噸1,996美元。(商品行情網)

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