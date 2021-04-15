周四玉米期貨電子盤續漲，且盤整在前一交易日的八年高點附近，因對美國整個作物帶的寒冷天氣造成擔憂，進一步支撐，大豆亦延續漲勢，而小麥期價小幅走低。

周四(4/15)截至台北時間11:50，交易最活躍的玉米期貨漲0.29%，至595.75美分，盤中最高來到597.25美分，最低來到594.25美分，小麥期貨跌0.42%，報647.5美分，大豆期貨漲0.12％，至1411.75美分。(商品行情網)

(時報資訊)