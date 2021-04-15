《商情》玉米電子盤續漲 12:162021/04/15 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四玉米期貨電子盤續漲，且盤整在前一交易日的八年高點附近，因對美國整個作物帶的寒冷天氣造成擔憂，進一步支撐，大豆亦延續漲勢，而小麥期價小幅走低。 周四(4/15)截至台北時間11:50，交易最活躍的玉米期貨漲0.29%，至595.75美分，盤中最高來到597.25美分，最低來到594.25美分，小麥期貨跌0.42%，報647.5美分，大豆期貨漲0.12％，至1411.75美分。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 《期貨》4月台指期開漲24點 金融、電子不同調 (時報資訊) #電子盤 #續漲 #玉米期貨 #小麥 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》航運、銀行股領軍 日經早盤收紅 11:422021/04/15 財經 《盤中解析》量縮鬧停「電」 萬七關前見反壓 10:172021/04/15 財經 《商情》料出口轉強 大馬棕櫚油上揚 10:002021/04/15 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:252021/04/15 財經 《台北股市》盤中焦點股：亞泥、世芯-KY、台聚、華紙、友勁、宏達電 10:002021/04/15 財經 《電子零件》Genesis併入 宏致今年營收拚破百億元 09:262021/04/15 財經 興櫃股王大風吹 采鈺盤中重挫 綠界篡位2小時 09:542021/04/15 證券．權證 價格續揚 中鋼大成鋼前景樂 10:122021/04/15 證券．權證 群創爆邪惡天量 恐還沒殺完！面板下一波換人衝 00:032021/04/15 財經 《類股》中鋼盤價看漲先歇 鋼鐵股續上攻 10:342021/04/15 財經 《基金》低碳經濟來臨 ESG投資當道 09:262021/04/15 財經 財經熱門新聞 美封殺大陸半導體 ASML執行長警告恐自食惡果 - 財經 世芯狂崩5天賣不掉 基金爆踩雷最大咖最慘 - 要聞 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 中鋼觸漲停 股價九年高 - 財經要聞 - 工商時報 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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