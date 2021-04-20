據聯合數據倡議組織(JODI)表示，2月沙烏地阿拉伯原油出口量，因過去自願性減產而跌至八個月以來新低；加上利比亞東部油田停止生產，原油產量減少28萬桶/日，市場預期美國原油庫存可能減少，促使盤中油價呈上漲態勢；周二(4/20)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.42美元，報每桶63.80美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.50美元，報每桶67.55美元。(商品行情網)

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