《國際油價》原油亞洲電子盤上漲 11:262021/04/20 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據聯合數據倡議組織(JODI)表示，2月沙烏地阿拉伯原油出口量，因過去自願性減產而跌至八個月以來新低；加上利比亞東部油田停止生產，原油產量減少28萬桶/日，市場預期美國原油庫存可能減少，促使盤中油價呈上漲態勢；周二(4/20)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.42美元，報每桶63.80美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.50美元，報每桶67.55美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 《美股》營收連4跌止步 IBM盤後勁揚 (時報資訊) #聯合 #報每桶 #原油 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》外資助攻 KOSPI邁向連7紅 12:342021/04/20 財經 《國際油價》停產支撐 原油期貨反彈 10:012021/04/20 財經 《盤後解析》矽晶圓聯手IC設計 台股再創新高 14:502021/04/20 財經 攜程赴港上市 首日開紅 04:102021/04/20 全球財經 《熱門族群》看見101？外資喊價長榮破百元 11:262021/04/20 財經 2021國際超大型積體電路技術研討會 20日登場 12:582021/04/20 科技 Touch Taiwan 2021明日登場－主打LED Next 富采首度參展 衝化合物半導體應用 04:102021/04/20 財經要聞 專家傳真－21世紀頂尖專利人士 04:102021/04/20 專題周報 VLSI 國際研討會登場 剖析新興記憶體、小晶片系統發展 12:332021/04/20 財經 《台北股市》盤中焦點股：聚亨、正新、氣立、新興、華榮、國巨 10:182021/04/20 財經 懷特攻癌症免疫治療 研究成果登國際醫學期刊 10:292021/04/20 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 傳產F4超火 550萬股東嗨翻 - 財經要聞 - 工商時報 謝金河盛讚這家台股天字第一號企業 幾個動作讓定位愈來愈精準 - 財經 比特幣還能燒多久 專家2點分析曝真相 - 財經 台廠首家 東元將生產離岸風電發電機 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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