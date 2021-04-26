《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:092021/04/26 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據了解，日本因新冠疫情已宣布進入第3波緊急事態，而印度確診數則連續4天新增逾30萬例，令市場擔憂亞洲燃料需求前景，使盤中油價回落；周一(4/26)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.02美元，報每桶62.12美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.09美元，報每桶66.02美元。(商品行情網) 美超級財報周登場 電子股重返主流 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落 (時報資訊) #亞洲 #報每桶 #回落 #國際油價 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》電子股跌深反彈(倫元投顧提供) 07:452021/04/26 財經 美股全面上揚 台股早盤再創歷史新高 09:192021/04/26 財經 《鋼鐵股》豐興開平高盤 鋼筋連5漲 10:532021/04/26 財經 桃園夫妻畫繪本 雙胞胎助陣奪冠 04:102021/04/26 地方新聞 《商情》需求淡季 亞洲EG價跌 10:542021/04/26 財經 首購族搶進青埔A19雙語學區 千萬上下享藝文好生活 09:502021/04/26 居家生活 《國際經濟》「顛倒」的世界 這個財報季很不一樣(2-2) 09:102021/04/26 財經 創投錢進亞洲 Q1金額增兩倍 04:102021/04/26 金融．稅務 中鼎董事長發豪語！ 楊宗興：四大策略全球搶市 04:102021/04/26 財經要聞 潤泰南港推案400億 規模最大 04:102021/04/26 產業．科技 《國際經濟》「顛倒」的世界 這個財報季很不一樣(2-1) 09:102021/04/26 財經 財經熱門新聞 中低價位績優雙強 內外資挺聯電、華邦電 - 財經要聞 - 工商時報 鋼鐵、航運後 下一波噴發股曝光 散戶別脫隊了 - 財經 國安調查也不怕 分析師看好輝達股價狂噴30％ - 財經 飆股沒跟到？美專家喊買這5檔準備起漲 - 財經 法人青睞 10檔金融補漲股出運 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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