據了解，日本因新冠疫情已宣布進入第3波緊急事態，而印度確診數則連續4天新增逾30萬例，令市場擔憂亞洲燃料需求前景，使盤中油價回落；周一(4/26)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.02美元，報每桶62.12美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.09美元，報每桶66.02美元。(商品行情網)

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