本周豐興鋼筋開盤續漲，且為連5周上漲，因國際原物料價格尚高，本周鋼筋調漲200元，型鋼MQ產品調漲500元；業者表示，國外廢鋼價格較國內市場高出許多成本，因此令國內鋼筋價格反應波動，另外國內買氣仍好，但買賣雙方都偏向謹慎。
本周豐興宣布廢鋼平盤，報每公噸11100元；鋼筋調漲200元，報每公噸20600元，型鋼維持平盤，但MQ產品漲500元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至185.1美元；日本2H廢鋼持平報455美元；美國貨櫃廢鋼跌至427美元。(商品行情網)
(時報資訊)
本周豐興鋼筋開盤續漲，且為連5周上漲，因國際原物料價格尚高，本周鋼筋調漲200元，型鋼MQ產品調漲500元；業者表示，國外廢鋼價格較國內市場高出許多成本，因此令國內鋼筋價格反應波動，另外國內買氣仍好，但買賣雙方都偏向謹慎。
本周豐興宣布廢鋼平盤，報每公噸11100元；鋼筋調漲200元，報每公噸20600元，型鋼維持平盤，但MQ產品漲500元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至185.1美元；日本2H廢鋼持平報455美元；美國貨櫃廢鋼跌至427美元。(商品行情網)
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