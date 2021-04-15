因需求前景不明，以及運費成本節節高漲，造成生廠商於出口貨物面臨困難，同步打壓下游買氣減弱，整體市場多持觀望態度，瓶級聚酯切片PET現貨報價多數持穩。

本周亞洲瓶級聚酯切片現貨報價，其中東北亞維持在970美元/噸，東南亞也持平於1035美元/噸，為連續第二持平。(商品行情網)

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(時報資訊)

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