《商情》觀望氛圍 亞洲PET現貨價穩 11:592021/04/15 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因需求前景不明，以及運費成本節節高漲，造成生廠商於出口貨物面臨困難，同步打壓下游買氣減弱，整體市場多持觀望態度，瓶級聚酯切片PET現貨報價多數持穩。 本周亞洲瓶級聚酯切片現貨報價，其中東北亞維持在970美元/噸，東南亞也持平於1035美元/噸，為連續第二持平。(商品行情網) 《商情》供應擔憂 周三鋁價創近三年高價 《商情》供應擔憂 上海鋁價觸10年高價 (時報資訊) #聚酯切片 #亞洲 #PET #瓶級 #現貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》類股輪動 國泰世華：抓緊景氣循環股投資機會 10:512021/04/15 財經 經濟部打造千項車電專利庫 25項亮點展品 創造產業技術新突破 18:052021/04/14 汽車情報-汽車新聞 日媒：中國面對面外交在東南亞超過美日印澳總和 11:542021/04/14 兩岸 張育成再見失誤 接受批評反歧視 04:102021/04/14 運動天地 《期貨》4月台指期開漲24點 金融、電子不同調 09:092021/04/15 財經 《商情》鋼鐵生產將迎高點 鐵礦石價恐漸跌 14:492021/04/14 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:252021/04/14 財經 中美科技戰日漸加劇 美國智庫曝亞洲這國是關鍵 23:532021/04/14 財經 繼俞國華之後 彭淮南獲頒清大經濟學名譽博士 04:102021/04/15 財經要聞 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:252021/04/15 財經 《期貨》三大期指連袂開高 4月台指期漲67點 09:092021/04/14 財經 財經熱門新聞 美封殺大陸半導體 ASML執行長警告恐自食惡果 - 財經 世芯狂崩5天賣不掉 基金爆踩雷最大咖最慘 - 要聞 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 中鋼觸漲停 股價九年高 - 財經要聞 - 工商時報 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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