「舉重女神」郭婞淳，昨在烏茲別克舉行的2021年亞洲舉重錦標賽女子59公斤量級，以抓舉110公斤、挺舉137公斤奪金，總和247公斤，一舉奪下3金，其中，抓舉、總和雙破世界紀錄，郭媽媽對女兒參與東奧奪金有信心，台東縣府教育處長林政宏今天特別代表縣長饒慶鈴前往郭婞淳家中頒贈紅榜致賀。

郭婞淳在台東的老家，滿滿都是她的戰績彪炳的獎盃，郭媽媽受訪時表示，昨天晚上，親友們聚在一起看轉播，婞淳可能沒睡好，看起來有點累；不過抓舉、挺舉動作都很流暢。破紀錄的那一刻，因為擔心女兒會不小心受傷，連自己都不敢看；而當婞淳挑戰成功時，親友們全都尖叫嗨起來。

郭媽媽說，比賽後，婞淳有用Line跟大家感謝。因疫情須隔離，還要備戰，這段時間婞淳應該沒時間回家了。

台東縣政府教育處長林政宏20日代表縣長饒慶鈴向郭媽媽道賀以外，更表示縣府原規畫於2020東京奧運賽期由縣長帶團，代表台東鄉親至東京為郭婞淳應援加油，但因疫情影響，順延至今年夏天，賽事可能採閉門戰方式進行，相當可惜，但仍不減台東鄉親對郭婞淳的熱情支持。

教育處指出，郭婞淳自國中開始練習舉重以來持續不斷地辛苦訓練並於各項賽事屢創破紀錄，更於國際舉重總會採新量級制後，持續激勵自我，成功由58公斤級跨越至59公斤級門檻，仍是屢破世界紀錄，不僅是台灣之光，更是台東人的驕傲，期待郭婞淳能為我國及自已在東奧舉重項目奪得金牌。

(中時 )