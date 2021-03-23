台中市盧秀燕表態歡迎台中電廠設置燃氣機組，台電23日表示，感謝中市府支持台電推動新建燃氣機組計畫的肯定，台中電廠新增燃氣機組後將採「2氣6煤」模式，燃煤機組運轉機組數進一步降低，這不僅能達成減煤與減排的效果，更能兼顧穩定供電，絕非市長口中的「只增不減」。

台電強調，雙方既然對「新建燃氣機組」存在共識，能否「共識先行，擱置爭議」，台電期盼市府，除了給予口頭上的「歡迎」，能以更積極的實際行動，展現對增氣的支持，讓民眾期盼已久的燃氣機組能夠儘早成真。

台電說明，備用機組是為了極少數緊急狀況做準備，站在穩定供電立場，「做最壞打算，做萬全準備」，如同汽車要有備胎，球隊要有板凳球員，都是為了因應緊急狀態。保留燃煤機組備用，不代表所有備用機組都會上線。台中電廠燃氣機組上線後，電廠運轉在大多數狀況下，就是「2氣6煤」，換句話說，有了燃氣機組，燃煤機組運轉數將比目前空污季最多運轉7部更低。市長認為台中電廠機組「只增不減」，實際上是對機組調度及運轉存在誤解。

台電說，增氣減煤已是全民共識，台中市民更是殷切期盼。台電公司深切理解市民的渴望，正加緊努力全力推動台中電廠新建燃氣機組計畫。遺憾計畫自通過環評1年多來，仍處於台中市政府都市審議階段，延宕至今無法開工。市民的期盼讓台電不敢稍有懈怠，正全力推動工程，也希望市府能夠體察民意，將口頭上的「歡迎」，化為行動上的「支持」，共同努力讓市民對改善空品的期望能成真。

(工商 )