中市補助學校汰換廚房鍋爐為燃氣鍋爐、改善學校廚房油煙防制設備經費2530萬元，台中市長盧秀燕視察向上國中廚房鍋爐汰舊換新成果。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕29日視察向上國中表示，「刮別人鬍子，也要刮自己鬍子」，她要求中火機組汰舊換新外，也要改善學校鍋爐等空污排放，台中市編列約2500萬元為學校廚房汰換燒煤等舊鍋爐及排油設施，目前已有130校完成汰換，有效減少空污排放。

台中市自2019年至今共編列約2530萬元補助學校汰換廚房鍋爐為燃氣鍋爐、改善學校廚房油煙防制設備，盧秀燕29日到向上國中視察成果。向上國中校長林翠茹表示，學校有1170名學生，廚房過去使用老舊鍋爐時常引起鄰居民眾抗議油煙味很重，經鍋爐汰舊及油煙防制設備更新後，才完成改善。

盧秀燕說，空汙的來源不只移動汙染源及重大工業，她上任時，中市還有11所學校廚房使用燃油、燃煤的鍋爐，煮開水、營養午餐；另71所學校油煙防制設備不足。為避免製造空污，台中市編列2530萬元經費改善，目前鍋爐均已汰換完畢，廚房油煙防制設備正持續汰換中。

盧秀燕表示，台中市防治空汙要以身作則，除教育系統，市府並編列經費汰換火化場火化爐及空汙防治設備，未來3年內殯葬業要完成汰舊換新。她並強調，台中市防制空汙已有成果，PM2.5平均排放濃度在2018年為18.8微克， 2019年已降至17.7微克；去年再降至15.4微克，空品不良天數則從一年平均60天降至27天。

台中市教育局指出，台中市今年將再投入經費408萬元改善白冷國小等17校廚房油煙設備，包含前端處理設備及管末處理設備，期望有效收集與處理烹飪油煙，減少異味，降低空污排放。

(中時 )