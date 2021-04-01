為解決偏鄉國中小營養午餐的問題，行政院今天通過教育部所提「偏鄉學校新建中央廚房計畫」，將在偏鄉地區新建137座中央廚房，可以在半小時內將午餐送到衛星學校；另在一些偏鄉地區推動食材聯合採購，以降低食材價格。

教育部國教署長彭富源表示，這項計畫中，蓋中央廚房、增購烹飪設備及冷鍊運送處理等費用，約需35億元，之後每年還要7、8億元的運作經費，均由中央負責。

目前全國有3368所國中小學，其中1146所被列為偏鄉學校。在偏鄉學校中，已有300所由中央廚房工餐，其他800多所則是自行供餐。教育今天所提的「偏鄉學校新建中央廚房計畫」，就是要解決這800多所學校的營養午餐問題。

彭富源說，偏鄉學校的營養午餐面臨的問題是，運費（距離遠）及人事費（包含廚工及養養師）吃掉了大部分經費，導致真正能用來買食材的剩沒多少，學生營養因此受影響。

彭富源表示，原本對於學校採用三章一Q食材，每生每餐補助3.5元，但今年1月起調高到6元；而對於偏鄉學校，從4月1日起提高到每生每餐補助10元，補助增加，讓學生可以吃到更營養健康的午餐。

彭富源說，未來預計在137所偏鄉學校建立中央廚房，可以服務自己及周邊學校共552所。教育部會給中央廚房最好的設備，而且會確保30分鐘內可以將午餐送到衛星學校，讓學生吃到熱騰騰的食物。

中央廚房未照顧的學校還有336校，教育部將建立82群推動「食材聯合採購」，每群由一個學校當群長負責採購，再由冷鍊保鮮車送到各校去。這樣做，不但降低食材採購價格，也可減輕個別學校的負擔。教育部同時為偏鄉學校的廚工及營養師加薪，以廚工為例，年新從30萬元提高到35萬元。

彭富源表示，偏鄉國中小學生共有12萬人，在這項計畫實施後，所有學生都會被照顧到，無一遺漏。

(中時 )