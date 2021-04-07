楊鎮浯縣長偕金湖鎮長陳文顧等人參觀金湖圖書館的閱讀環境之一。（李金生攝）

楊鎮浯縣長偕金湖鎮長陳文顧等人參觀金湖圖書館的閱讀環境之二。（李金生攝）

楊鎮浯縣長與各單位人員一起加油打氣，期待閱讀落實在日常生活裡。（李金生攝）

金門金湖鎮圖書館在中央和縣府的補助下，館藏和設備大幅升級外，並結合金門醫院成立「醫療專區」，書籍種類從健康小常識到專業新知都有，提供病患和家屬一處補充精神糧食，尋求身心靈療癒的好地方。

楊鎮浯縣長今天偕金湖鎮長陳文顧、金門醫院院長侯重光，以及捐款10萬元做為購書專用基金的〈陳氏宗親會〉理事長陳進源的代表陳錦章等人，一起為服務邁向2.0的金湖圖書館站台打氣。

楊鎮浯指出，金門縣最近剛在全台各縣市的競賽中，拿下「縣市人口50萬以下組」的整體閱讀力第1名和借書率共6項績優獎項的榮譽，這不僅是獲獎而已，而是大家將態度及用心放在裡面，就如同金湖鎮圖書館結合比鄰的金門醫院成立「醫療專區」，並搭配提供附近學校學生的閱讀空間和課後輔導地方，以及「樂齡專區」的多元設計，讓這座圖書館不只是設備更新或藏書增加，而是變成可以創造更多可能的場域。

楊鎮浯強調，有人常說金門是文風鼎盛，人文薈萃、文化底蘊深遠的地方，但大家應做更多的事來擦亮這張名片，讓文化、閱讀不只是在特定領域，而是存在和落實在生活裡，縣府未來會全力支持各鄉鎮公所建構自己的特色圖書館，也會突破目前遭遇的小波折，加快設立總圖的執行進度，往邁向「金門閱讀島」，明天會更好的目標大步前進。

(中時 )