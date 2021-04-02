受到電力設備影響，台鐵自晚間23：07分起萬華站至板橋站間路線暫時不通，呼籲趕時間旅客改搭其他交通工具。

清明連假第一天台鐵出狀況 交通疏運雪上加霜
盼為太魯閣出軌事故祈禱 白家綺第一時間發聲：盼傷害降到最低

(中時新聞網)

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