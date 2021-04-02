台鐵萬華-板橋間中斷 電力設備故障搶修中 23:372021/04/02 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵萬華-板橋間中斷 電力設備故障搶修中（資料照／翻攝台鐵粉專） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到電力設備影響，台鐵自晚間23：07分起萬華站至板橋站間路線暫時不通，呼籲趕時間旅客改搭其他交通工具。 清明連假第一天台鐵出狀況 交通疏運雪上加霜 盼為太魯閣出軌事故祈禱 白家綺第一時間發聲：盼傷害降到最低 (中時新聞網) #台鐵 #萬華 #電力設備 #板橋 #中斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 EMU900啟航 連假疏運北花人潮 04:102021/04/02 生活新聞 台鐵初步查明：疑似委外邊坡整治廠商貨車手剎車未緊韌肇事 20:332021/04/02 生活 台鐵最慘事故51死！罹難者最小6歲 2司機員殉職 10:122021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵沒責任？ 網點2關鍵砲轟：工地監控做了什麼 20:082021/04/02 生活 【太魯閣出軌】施工現場無圍籬？台鐵已編預算 未完工先出事 19:512021/04/02 生活 太魯閣事故 蔡英文：會持續盡全力搶救 20:072021/04/02 生活 【太魯閣出軌】趙少康批台鐵「國營機構的沉痾成常態」籲執政者負責 15:152021/04/02 政治 【太魯閣出軌】清明連假東部疏運拉警報 台鐵連夜搶修 22:272021/04/02 生活 【太魯閣出軌】事故工程車附近進行邊坡維護 為何會滑落下去 台鐵局正在釐清 11:212021/04/02 生活 台鐵和高鐵事故率差超多？內行點破4關鍵：出事不是開玩笑的 17:222021/04/02 生活 【太魯閣出軌】驚呼撞到卡車了！4車乘客直擊出軌：火車報銷了 11:072021/04/02 生活 社會熱門新聞 號稱亞洲最大成人平台SWAG被抄 負責人夫妻檔等5人遭送辦 - 社會 【太魯閣出軌】死傷慘重 肇事司機情緒激動停止夜訊 - 社會 【角頭槍殺】弘仁會撂300人參加「建文」公祭 北市警攔車大清查 - 社會 台鐵萬華-板橋間中斷 電力設備故障搶修中 - 社會 【角頭槍殺】高衩旗袍妹排排站超吸睛 座位圖曝大哥輩分 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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