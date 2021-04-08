台鐵太魯閣號重大事故發生後，國人格外重視軌道交通安全，新北市長侯友宜今（8）日出席板橋轉運站啟用典禮，媒體詢問新北市對異物掉落軌道的處理流程，侯友宜表示，捷運軌道系統如果有障礙物瞬間掉落車體外或軌道上，有自動偵測系統可立即偵測到，回應到捷運的煞車，即時停止行駛。

侯友宜說，除自動偵測系統之外，也會第一時間通報封鎖現場，排除障礙及疏散旅客，並了解真正的原因，這些都會在平時不斷加強演練，是非常重要的SOP標準作業流程。

(中時 )