高市消防局第四大隊獲民間贊助400萬元救災設備，從車輛警示系統到個人裝備，能立即淘汰10年老舊的設備，強化救災能量。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市各界企業、團體聯手提升消防救護能量，大手筆捐贈400萬元各式救災設備給高市消防局第四大隊。該分隊轄區以工業區為主，工廠林立，仰賴充足的硬體設備支援救災，此次民間捐贈物相當多元，從身上警示、照明、防護用具到救難器材、後勤保養，補足許多公費採購不足之處。

此次民間捐贈物資包括消防車反光標誌、消防車LED警示閃光燈、消防公務機車、消防衣洗衣機、消防衣風乾機、美式雙節梯等，價值將近400萬元。

消防局表示，此次受贈能立即汰換10年以上的消防公務機車、美式雙節梯、充電式圓盤切割機、救命器、無線電麥克風伸縮扣、消防帽頭燈、防煙面罩等救災器材，全數更新，充分保障消防人員安全。

另外，為提高用路人注意，減少車禍發生的機會，會將受贈反光貼紙及LED警示閃光燈安裝於現役出勤車輛，可增進消防人員夜間出勤的行車安全。消防衣洗衣機及風乾機則能及時清洗沾污的消防衣，並迅速乾燥之，確保消防人員迅速應付下一趟出勤。

副局長蔡致模強調，政府資源有限、民力無窮，非常感謝各界企業團體對於消防工作的支持與肯定，所捐贈之防救災器材將立即投入勤務，提高消防人員的出勤安全及救災能量，保障市民擁有更安全的生活環境。

捐贈代表、台塑公司副總黃建元說，第四大隊因轄區特性，工廠林立，秉持「取之社會、用之社會」理念對於回饋社會不遺餘力，希望藉此拋磚引玉，喚起社會各界投入公益行列。

(中時 )