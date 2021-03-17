南投縣中寮鄉的消防分隊陳姓役男於退伍前一日，傍晚6點多返家途中，經過施工路段不幸車禍重傷，腦部受創昏迷中，經轉院到彰化基督教醫院加護病房救治，尚未恢復意識，彰化分署主動向中寮分隊聯繫查證後，得知陳姓役男父親在2013年曾因牌照稅、燃料費及道罰等案件遭南投縣監理站移送分署執行，雖當年都已結清，但彰化分署謝道明分署長仍本於持續「關懷義務人」，前往關懷。

據了解，陳男14日騎機車傍晚返家，行經到中寮鄉廣興村的施工路段時，疑似路面有大窟窿，摔倒重傷送南投附近的醫院再轉送到彰化基督教醫院急救，彰基表示，陳男入院腦部出血，使用鎮靜劑後，血壓穩定，將持續觀察後續情況，目前還不用開刀，需要再觀察3天左右。

日前南投縣中寮鄉的消防分隊李姓鳳凰志工在網路社群po了一則「南投縣中寮消防分隊現役陳姓役男於退伍前發生車禍，腦部受創昏迷中，尚未恢復意識，發起集氣，能否提供一些社會急難救助、宮廟補助管道，或愛心捐款等。

彰化分署表示，因南投縣屬彰化分署轄區，主動向中寮分隊聯繫查證，陳姓役男家住南投縣中寮鄉廣興村，為單親家庭，從小母親即與其父親離異不知去向，父親已經年邁，靠打零工維生，申請家庭因素替代役，就近照顧家裡，造化弄人，竟在退伍的前一日發生重大變故，讓他原本規劃好退伍翌日，即到服役前的中興新村附近超商上班改善生活的夢想瞬間破滅。

各界愛心捐贈儀式在陳姓役男服役的中寮分隊舉行，彰化分署長謝道明親自前往關懷，將彰化分署愛心社捐款6000元親手交給陳父，祝福陳姓役男早日康復，同時謝分署長也叮囑陳父，如其有就業協助需求，分署方面可轉介至勞動部中彰投分署協助之。陳父感謝各界的愛心，感謝彰化分署即時的愛心的醫療救助。

(中時 )