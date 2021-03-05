淡水員警巡邏遭轎車撞飛，倒地無意識送醫急救。(熱心民眾提供)

新北市淡水分局賢孝派出所一名22歲王姓員警中午騎機車在淡金公路聖約翰大學門口巡邏，正準備在校門口迴轉時，突然遭到一輛女性駕駛的轎車撞飛，倒地後昏迷目前失去意識送醫急救，目前警方已在場處理，並釐清肇事原因。警方表示，王員為警專37期畢業，從警才一年，目前分局將全力協助醫療。

據了解，經急救後目前王員已恢復意識，且手腳能稍微動，目前並無腦內無出血情形，但仍須留院觀察。

(中時新聞網)