淡水22歲員警巡邏遭轎車撞飛無昏迷 急救後恢復意識 13:272021/03/05 中時新聞網 戴志揚 、中時、戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水員警5日巡邏時遭轎車撞飛，倒地無意識送醫急救。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡水員警巡邏遭轎車撞飛，倒地無意識送醫急救。(熱心民眾提供) 新北市淡水分局賢孝派出所一名22歲王姓員警中午騎機車在淡金公路聖約翰大學門口巡邏，正準備在校門口迴轉時，突然遭到一輛女性駕駛的轎車撞飛，倒地後昏迷目前失去意識送醫急救，目前警方已在場處理，並釐清肇事原因。警方表示，王員為警專37期畢業，從警才一年，目前分局將全力協助醫療。 據了解，經急救後目前王員已恢復意識，且手腳能稍微動，目前並無腦內無出血情形，但仍須留院觀察。 檳榔西施酒駕恍神 機車騎士遭猛撞彈飛身亡 五股女騎士逆撞2車顱內出血 親友求行車紀錄器還原真相 (中時新聞網) #員警 #撞飛 #送醫急救 #倒地 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全明星運動會錄製現場5藝人遭竊 警方逮捕瘦高男 11:152021/03/04 社會 天冷致花蓮3警猝死 門諾醫院前進警局衛教宣導 13:262021/03/04 寶島 18歲生日禮物電動車遭竊報案 小港警揭真相 11:142021/03/04 社會 替員警加油打氣 「奮起福餅乾」送上「米其林」一星產品 19:062021/03/04 寶島 保警巡邏連2次棍打受檢民眾 遭判降級懲戒 09:242021/03/05 社會 嘉義綁匪企圖開槍遭擊斃 警政署長：支持員警正確用槍 17:012021/03/03 社會 採花大盜偷盆栽卻捨不得變賣 人贓俱獲遭逮 12:352021/03/04 社會 檳榔西施酒駕暴衝逆向 新竹工程師彈飛慘死 09:512021/03/04 社會 英飛凌推全新預測性維護評估套件 迅速監測智慧建築狀態 10:322021/03/04 財經 名嘴羅友志撞斷騎士3顆牙逆轉 高院認定沒有過失無罪確定 11:212021/03/04 社會 中市三車追撞 一個酒駕一個闖紅燈、騎士跟著撞 12:142021/03/03 社會 社會熱門新聞 嘉義麵線攤老闆娘彎腰舀麵 麵線饕客暴動了：好大 - 社會 看書投資期貨慘賠 賠錢男恐嚇「股市教父」屋毀人亡 - 社會 最強老闆！瓦斯外洩店內爆出紅色烈焰 他徒手跩出店內滅火 - 社會 聯發科工程師婚宴毀了 40賓客狂拉肚 真相曝光氣暈 - 社會 淡水22歲員警巡邏遭轎車撞飛無昏迷 急救後恢復意識 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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