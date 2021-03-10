資深媒體人唐湘龍今年1月17日晚間8點多，駕車行經天母西路62巷口，因迴轉與對向機車發生擦撞，郭的機車倒地身體擦傷，但唐並未立即停車繼續往前行駛，郭扶起機車往前追趕數10公尺攔下轎車，但唐回答「記下我的車號」隨即離開，郭因而控告唐肇事逃逸，傷害部分則未具告訴。

郭姓學生18日凌晨12點多到警局報案，並稱唐的轎車在路口迴轉，害他來不及煞車，撞擊轎車右側車門，唐仍繼續行駛，他將機車扶起後追上前，將唐的車攔下，但唐只說「記下我的車號」隨即離去，並未留在現場處理。

警方根據車牌查出駕駛人是唐湘龍，並通知到案說明。唐稱，不知道發生碰撞，才會離開現場。不過，郭指控唐停車，還告訴騎士要記下車號，代表知道發生事故，他卻沒有採取必要措施，或向警察機關報案，直接駛離現場，已涉犯肇事逃逸，全案已函送檢方後續偵辦。

57歲唐湘龍為資深媒體人、政治評論者、廣播節目主持人，居住在北市天母地區。

(中時 )