28歲歐姓女子日前開車去高雄市大樹區興山里送貨，因不熟悉路況打開衛星導航系統，卻被引導到偏僻的產業道路，未料廂型貨車右輪卡在山丘上無法動彈，緊急報警請求協助，所幸員警獲報會同鄰近居民，6名壯漢協助下，順利將她脫困。

警方表示，3月10日下午，高雄市仁武分局大樹分駐所副所長林俊宏及警員巴翊竹、周昆立及簡佳仁進行巡邏勤務時，獲報稱有一位民眾的車輛卡在山丘上無法動彈，請求警方協助。

警方循著報案人所稱的位置，於興山里32號後方山谷，發現報案人歐姓女子神情相當慌張，歐女向警方表示，她幫公司送貨，因不清楚路況於是開衛星導航，循著導航行進，未料她依導航指示開入一偏僻的產業道路，由於路徑狹小又崎嶇，導致將廂型車開至山谷，結果要倒車時，恍神不注意，廂型車右後輪就整個掉入山丘，車輛因此懸空無法動彈。

歐女向警方表示，因受困地之路過於狹小，當時猛踩油門無法前進，也無法請求吊車進來支援，正當大家束手無策時，警方到場後，發現該廂型車右輪卡在山丘越來越深，於是靈機一動，用山丘填補一些泥土，再鋪一些木板，同時呼叫附近鄰居一同協助推車，6名壯漢合作下，終於讓歐女自小客車完好無缺的脫離困境。

警方前後在現場花了1小時幫助歐女脫困，歐女說，她是從楠梓要送貨到大樹區，結果發現所開道路越來越狹窄，要往返時不小心車輪就卡山丘，感謝警方迅速協助脫困。

(中時 )