石岡反徵收聯合自救會長李蔚慈遭警方包圍，並拉往對街。（王文吉攝）

石岡反徵收聯合自救會長李蔚慈強調自己只是不滿「東豐快」通過環評，到場表達訴求，並歡迎總統，卻被警方架走。（王文吉攝）

值勤員警遭抓傷脖子。（民眾提供／王文吉台中傳真）

蔡英文總統9日下午南下台中參拜還願，當地百餘位民眾到場歡迎，石岡反徵收聯合自救會長李蔚慈也出現在管制區人群中，並亮出手機開直播，警方為維護現場秩序，將她勸離到對街。不過李蔚慈質疑警方執法過當，拉扯之間抓傷執勤員警脖子，被依社會秩序維護法送辦。

蔡英文9日下午參拜神岡八仙寺及順濟宮，總統未抵達前，反對「東豐快速道路」隧道方案的李蔚慈，戴墨鏡、口罩，出現在管制區人群中，並拿手機直播。被眼尖員警一眼認出，3、4位女警隨即將她帶離現場，並拉往對街巷內，李蔚慈沿路高喊「蔡英文總統救救我」。

警方告知李蔚慈妨害公務，她仍不斷高聲呼喊「我犯哪一條法？要送我去哪裡？不要用公權力恐嚇一般老百姓。」並表示，自己只是不滿「東豐快」通過環評，到場表達訴求，並歡迎總統，卻被警方架走。

李蔚慈與警方在巷弄內僵持不下，拉扯間撥落值勤員警密錄器並抓傷對方脖子，隨即遭警方以現行犯當場逮捕，並帶往派出所留置，依違反社會秩序維護法移送地檢署偵辦。

(中時 )