國道3號下關廟交流道匝道路口，今天下午近2點發生一起自小客車自撞路樹車禍，造成1死3傷；警方初步調查，車上4人是一家人相約出遊，杜姓駕駛的84歲岳母當場已無生命跡象，送醫宣告不治，警方初步排除酒駕肇事，初步研判可能是下匝道速度太快，疑失控撞路樹，但確切事故原因仍待調查釐清。

台南市消防局下午近2點接獲國道警方通報有車禍事故，立刻調派關廟、保西等分隊人員趕往馳援，國道警察初步調查，駕駛為63歲杜姓男子，載妻子、女兒與岳母等人出遊，沿國道3號北上，未料，下關廟交流道沿匝道往台86線方向前進，不知何故失控自撞中央分隔島路樹。

警消到場時，84歲朱陳婦人已無生命徵象，緊急送醫仍不治。駕駛的妻子疑肋骨斷裂，轉送成大醫院救治，24歲女兒也受傷送往安南醫院。警方初步調查，杜姓駕駛載岳母跟妻女出遊，未料天人永隔，讓家人悲痛欲絕。

(中時 )