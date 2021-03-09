中市霧峰區四德路、林森路口，9日上午8點25分，不幸發生貨車撞腳踏車的死亡車禍，40歲宋姓男子駕駛大貨車，疑是視線死角，未注意到右前車頭，有位61歲的許姓婦人，大貨車起步右轉後將許婦撞倒，造成許婦腹部破裂，右大腿皮膚撕裂，經送亞大醫院搶救，再因傷勢嚴重，轉送中國附醫急救，不幸院方仍搶救無效，宣告死亡，肇事原因仍在釐清。

警方指出，當時宋男駕駛大貨車，由四德路右轉林森路，往南方向行駛，許婦則騎腳踏車與大貨車同向，都在四德路等綠燈，綠燈一亮，許婦直行往中正路方向前進，但宋男則右轉，疑因視線死角，右前車頭撞擊許婦後，許婦倒地，造成其嚴重受傷。

霧峰消防隊救護人員據報後到達現場，發現許婦躺在右車輪前，腹部破裂，右大腿皮膚也整片剝離，傷勢嚴重，現場還有呼吸心跳，但意識模糊，經送亞大醫院急救，但因傷勢太過嚴重，經處置後再轉送中國附醫，但仍因傷重不治。

據悉，宋男表示當時在四德路停等紅綠燈，準備右轉，綠燈亮起時，其車頭附近也有幾輛摩托車，等摩托車都離開時，才起步右轉，當時並未看到騎腳踏車的許婦，不料右轉時，車頭震動了一下，下車查看，才知撞到人。台中市警局霧峰分局交通分隊指出，詳細肇事原因，正在搜集附近監視器錄影，進一步調查中。

(中時 )