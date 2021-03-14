深夜不平靜！台南市下營區昨（13日）晚發生死亡車禍，一輛自小客車不明原因自撞路樹，46歲的駕駛謝姓男子的車子突失控，自撞路樹受困車內身亡。駕駛頭部重創，「頭部變形」，可見車禍之嚴重。

警方調查，肇事轎車左後輪使用備胎，是否因打滑失控釀成慘劇，全案由麻分局警方調查中。

(中時新聞網)