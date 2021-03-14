台南深夜車禍！轎車失控自撞路樹 男駕駛當場死亡 03:282021/03/14 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市下營區昨深夜發生死亡車禍。（圖為車禍示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 深夜不平靜！台南市下營區昨（13日）晚發生死亡車禍，一輛自小客車不明原因自撞路樹，46歲的駕駛謝姓男子的車子突失控，自撞路樹受困車內身亡。駕駛頭部重創，「頭部變形」，可見車禍之嚴重。 警方調查，肇事轎車左後輪使用備胎，是否因打滑失控釀成慘劇，全案由麻分局警方調查中。 男子不熟路況駕車迴轉 19歲機車騎士遭撞死 台中女開車撞進超商 哭訴「我也嚇死了！」油門當剎車釀禍 (中時新聞網) #自撞路樹 #駕駛 #失控 #車禍 #轎車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全國大掃毒驚見清潔劑摻毒品 頭份警斥責毒販「夭壽」 15:132021/03/12 社會 莽男駕奧迪狂撞文山一分局 17輛警用汽機車遭撞毀動機不明 09:312021/03/13 社會 開百萬車衝撞北市文山一分局 男宣稱為了公義 18:502021/03/13 社會 婦人急衝攔公車遭擦撞後落跑 司機急煞2乘客受傷 16:062021/03/13 社會 為閃避曳引車 小客車撞上對向路邊車輛 10:412021/03/13 社會 眼睜睜看女友遭賓士高速撞飛 男淚崩發文：我雙手沾滿血 16:552021/03/12 社會 開百萬奧迪撞警局 駕駛疑不滿警調解不公報復洩憤 10:442021/03/13 社會 閃電瞬間劈落 4工人樹下躲雨「90度僵直倒地」 22:532021/03/13 國際 林俊傑隔離玩直播 首曝光台北超大4億豪宅被虧：會迷路 08:472021/03/12 娛樂 衝撞文山一分局 北檢諭令洪姓男子強制就醫 22:362021/03/13 社會 兒子走路不看路撞到樹被要求道歉 嚴立婷機會教育網友推爆 21:002021/03/13 娛樂 社會熱門新聞 男開國道打燈換車道仍收9張罰單 噴飛4萬關鍵原因曝光 - 社會 台南深夜車禍！轎車失控自撞路樹 男駕駛「頭部變形」當場死亡 - 社會 發現漏洞猛刷6300萬 烤雞王分10年還 花旗銀行：太久 - 社會 悲情母遭家暴離家31年 當年2歲女一眼認出大哭：是媽媽 - 社會 急診室醫穿著太浮誇掀熱議 網眼尖認出大讚1行為：是好醫生 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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