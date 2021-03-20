一名女童在社區裡騎腳踏車，當時一輛白色休旅車正要左轉，不過駕駛轉彎時絲毫沒有注意路況，也沒有減速就直接轉彎，女童已經先看到來車，因此停下來欲讓車子先過，想不到仍被直直撞上，而該名駕駛撞人後，沒下車查看，反對著女童家長嗆聲。

網友在臉書社團「爆料公社公開版」PO出監視畫面，表示本月18下午5點，女兒在社區裡騎腳踏車，當時看到右方來車，便在路口前大約1至2格的停車格距離停下，未料這輛休旅車沒注意前方，左轉逆向直接撞上女童，網友怒批「全程沒下來查看」。

從監視器可以看到，女童遭撞後，一旁大人全部上前查看女童，肇事駕駛就是沒下車，網友問他「沒看到小孩嗎」？對方則會回答「我車那麼高沒看到」，反嗆網友「怎麼當媽的，讓小孩在社區騎車」，至於究竟可不可騎車，網友則解釋「社區沒有人車分道，道路一直是大家騎車、散步，運動的地方」。

駕駛反嗆「怎麼當媽的」(圖片取自/爆料公社公開版)

肇事駕駛態度令女童媽媽相當憤怒，不僅態度差、一句道歉也沒說，擅自將腳踏車移開破壞現場，打算離開，而女童父親也馬上報警，並帶女兒到醫院檢查，並決定改走調解委員會。影片曝光後，不少網友替女童抱不平，認為駕駛至少要向對方道歉，就算女童當下沒有家長陪伴在身邊，但開車最基本的，就是隨時注意路況。

(中時新聞網)