老夫婦騎車雙載撞高雄輕軌，肇責待釐清。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

高雄輕軌大南環通車後，25日下午4時許再度發生與機車擦撞意外，苓雅警分局調查，65歲的婦人騎車載丈夫，從凱旋路南往北方向欲右轉四維二路時，疑不熟悉燈號，且自述沒聽到輕軌提示燈，因見綠燈立刻右轉而撞上輕軌。

據了解，意外發生後，婦人沒受傷，但後面年近70歲的劉姓丈夫眼角受傷，被送民生醫院治療，警方對輕軌黃姓駕駛及肇事婦人酒測，雙方酒測值都為0，事故約5分鐘後排除，詳細肇責仍待鑑定。

(中時 )