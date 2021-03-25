老夫婦騎車雙載撞高雄輕軌 肇責待釐清 18:242021/03/25 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 老夫婦騎車雙載撞高雄輕軌，肇責待釐清。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 老夫婦騎車雙載撞高雄輕軌，肇責待釐清。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） 高雄輕軌大南環通車後，25日下午4時許再度發生與機車擦撞意外，苓雅警分局調查，65歲的婦人騎車載丈夫，從凱旋路南往北方向欲右轉四維二路時，疑不熟悉燈號，且自述沒聽到輕軌提示燈，因見綠燈立刻右轉而撞上輕軌。 據了解，意外發生後，婦人沒受傷，但後面年近70歲的劉姓丈夫眼角受傷，被送民生醫院治療，警方對輕軌黃姓駕駛及肇事婦人酒測，雙方酒測值都為0，事故約5分鐘後排除，詳細肇責仍待鑑定。 男子汐止火車站落軌命危 警調閱監視器釐清 北市老婦遭公車輾斃 公運處最高可重罰業者9萬 (中時 ) #婦人 #輕軌 #騎車 #高雄輕軌 #肇責 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇花遊覽車撞山6死 駕駛罪嫌重大100萬元交保 17:082021/03/24 社會 憂輕軌破壞淡水燈塔 地方盼保留 04:102021/03/23 地方新聞 憂棕線成終線 桃議員痛斥捷運局詐騙集團怒摔報告離席 15:162021/03/24 生活 輕軌工程恐破壞淡水渡船頭燈杆 捷運局：若屬文資會依程序辦理 13:082021/03/22 生活 陳其邁積極打造「亞洲新灣區」 17:452021/03/23 區域情報-高雄 西松高中獲認證 接軌世界大學 04:102021/03/23 地方新聞 高捷攜手草衙道鈴鹿賽道樂園 推廣高雄兒童卡 15:532021/03/24 寶島 憂棕線成終線 議員批詐騙集團 04:102021/03/25 地方新聞 高雄運量前50站密布捷運 YouBike收費沒忘初衷 17:022021/03/23 生活 3字頭住進天龍國新房 不要問很可怕 14:212021/03/25 房市新訊 房地合一、囤房稅公聽會 崔媽媽：應有「閒置重稅、出租輕稅」的配套 11:582021/03/25 財經 寶島熱門新聞 雨水媽降甘霖 桃園龍德宮5000信眾徒步鹿港天后宮刈火進香 - 桃園市 投資看好彰濱廠商激增破千家 興鋼昌鋼鐵斥資8億元建新廠 - 寶島 民安7號演習 高市府對民眾發送災防細胞簡訊 - 寶島 澎湖海鮮來了 金城代天府廣場今、明優惠促銷 - 寶島 推廣手作甜點 頭份慢飛天使工作站烘焙課程開鑼 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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